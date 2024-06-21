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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Политик рассказал о своем самочувствии и планах на будущее. Бывший глава Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за взятки, освободился из СИЗО-1 города Кирова в связи с отбытием срока наказания, назначенного Пресненским судом Москвы.

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