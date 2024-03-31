Игры с маркировкой «PS5 Pro Enhanced» предложат стабильные 60 FPS, увеличенное разреш...

Игры с маркировкой «PS5 Pro Enhanced» предложат стабильные 60 FPS, увеличенное разрешение или улучшенную трассировку лучейКомпания Sony будет маркировать значком «PS5 Pro Enhanced» игры для будущей игровой приставки PlayStation 5 Pro, которые смогут предложить поддержку повышенной частоты кадров, более высокого разрешения или улучшенную трассировку лучей, сообщили источники журналиста Тома Хендерсона (Tom Henderson) с Insider Gaming.