На Дубнинской смастерят топиарий

Смастерить топиарий — поделку в виде декоративного дерева из пенопластового шара, шпажек, ниток и мелкой фурнитуры — смогут дети на мастер-классе, который пройдёт в отделении «Юность» культурного центра «Гармония».
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