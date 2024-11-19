Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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На Дубнинской смастерят топиарий

Смастерить топиарий — поделку в виде декоративного дерева из пенопластового шара, шпажек, ниток и мелкой фурнитуры — смогут дети на мастер-классе, который пройдёт в отделении «Юность» культурного центра «Гармония».

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