Сенатор Епифанова: размер пенсии можно увеличить на 40 процентов

Сенатор Ольга Епифанова рассказала о способе увеличения пенсионного пособия, сообщает РИА Новости.По её словам, для этого следует отложить выход на пенсию на пять лет, а также «докупить» пенсионные баллы.
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