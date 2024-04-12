Врач назвал 3 продукта, которые приближают рак после каждого приёма пищи

Онколог Иван Карасев рассказал, какими продуктами лучше не злоупотреблятьВрач-онколог Иван Карасев в своём телеграм-канале написал, что раковые заболевания становятся следствием злоупотребления канцерогенными продуктами.
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