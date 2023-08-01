"Осталось ждать недолго". Сербия показала слитый тайный план НАТО

В последнее время активность НАТО начинает напрягать. Вы заметили, что стало как то много напряжения вокруг? Возбудились поляки, которые начали видеть угрозу своей безопасности в каждом действии России или Беларуси, стали творить странные дела турки, которые из наших друзей превратились в соперников.