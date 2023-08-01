"Осталось ждать недолго". Сербия показала слитый тайный план НАТО
В последнее время активность НАТО начинает напрягать. Вы заметили, что стало как то много напряжения вокруг? Возбудились поляки, которые начали видеть угрозу своей безопасности в каждом действии России или Беларуси, стали творить странные дела турки, которые из наших друзей превратились в соперников.
Комментарии
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У них Китай - главная проблема, (на два фронта у них нет ресурсов).
А пиндосов это волнует? Когда они кого то жалели, кроме себя.
По любому, 100 лет прошло, пора западу за люлями! Пока не получат не угомонятся
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