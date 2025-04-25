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Василевский – 2-я звезда матча с «Флоридой» (0:2): 21 сэйв из 22. Второй гол «пантеры» забили в пустые ворота

Вратарь «Тампы» отразил 21 бросок из 22 во второй игре 1-го раунда Кубка Стэнли (0-2 в серии). Вторую шайбу «пантеры» забросили в пустые ворота на 60-й минуте.

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