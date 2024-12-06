«Ты должна была верить в меня и поддерживать»

Владимир Алтайцев

«Вот такой он мужчина, безынициативный. Пусть жена разводится с ним. И найдёт себе инициативного. " Явно идиотки такую дурь несут. Можно поду мать, что мужики, как овощи на базаре кучей лежат - подходи и выбирайю. Прежде чем писаить такое , к зеркалу подойди и спроси сама себя - а такая ли уж ты привлекательная?