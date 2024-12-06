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«Ты должна была верить в меня и поддерживать»

«Ты должна была верить в меня и поддерживать»

«Вот такой он мужчина, безынициативный. Пусть жена разводится с ним.

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Комментарии
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Сергей С
живите сами,никто вам ничего не должен
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20 час.
Владимир Алтайцев
«Вот такой он мужчина, безынициативный. Пусть жена разводится с ним. И найдёт себе инициативного. &quot;  Явно  идиотки  такую дурь несут. Можно поду мать, что  мужики, как  овощи на  базаре  кучей  лежат - подходи  и выбирайю. Прежде  чем писаить  такое , к зеркалу  подойди  и спроси  сама себя  - а  такая  ли уж ты привлекательная?
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6 час.

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