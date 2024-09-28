Современный кроссовер с внешностью Cayenne чуть дороже миллиона? Есть такой!

Китайские автопроизводители продолжают удивлять мир своими амбициозными проектами. В этот раз на арену вышел – новый кроссовер, доступный по цене, которая не ударит по карману даже самого скромного автолюбителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии