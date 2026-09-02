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Царьград

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АТОР: До конца июня 2026 года аннулировали 1 млн поездок в Крым

АТОР: До конца июня 2026 года аннулировали 1 млн поездок в Крым

К концу июня 2026 года аннулировано 1 млн поездок в Крым и Севастополь. Потери составили 20-25 млрд рублей.

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