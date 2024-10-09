«Миражи» и «Скальпы» для Украины

«Миражи» и «Скальпы» для УкраиныMirage 2000-5F, которые передадут Украине «в первой половине 2025 года» будут вполне современных вариантов, способных применять французские же крылатые ракеты SCALP EG и системы РЭБ.
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