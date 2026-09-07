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Царьград

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Нутрициолог Чернышева раскрыла секреты питания для мозга

Нутрициолог Чернышева раскрыла секреты питания для мозга

Нутрициолог Надежда Чернышева рассказала о важности сбалансированного питания для здоровья мозга. Основные рекомендации включают средиземноморскую диету, богатую рыбой, зеленью и орехами, и отказ от алкоголя и жирного красного мяса.

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