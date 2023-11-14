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Царьград

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В Новосибирской области товарняк врезался в "КАМАЗ"

В Новосибирской области товарняк врезался в "КАМАЗ"

Происшествие случилось на территории Краснозёрского района, идёт проверка обстоятельств аварии.В Краснозёрском районе Новосибирской области 14 ноября на регулируемом железнодорожном переезде товарный поезд врезался в грузовой автомобиль «КАМАЗ».

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