В Новосибирской области товарняк врезался в "КАМАЗ"

Происшествие случилось на территории Краснозёрского района, идёт проверка обстоятельств аварии.В Краснозёрском районе Новосибирской области 14 ноября на регулируемом железнодорожном переезде товарный поезд врезался в грузовой автомобиль «КАМАЗ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии