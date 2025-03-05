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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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США развернули самолёты с оружием в воздухе

США развернули самолёты с оружием в воздухе

На Украине не работают системы HIMARS и то же ждёт Patriot.США активно перебрасывали военное оборудование в Европу, когда в 18:00 в понедельник поступил приказ о заморозке поставок военной помощи Украине и самолёты развернулись прямо в воздухе, пишет Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

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