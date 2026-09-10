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Татар-информ

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«Ъ»: Доля продавцов WB, торгующих со складов, выросла почти вдвое

«Ъ»: Доля продавцов WB, торгующих со складов, выросла почти вдвое

За два месяца у Wildberries доля селлеров, продающих товары по схеме FBS (отгрузка с собственных складов), увеличилась на 42,3 процентного пункта, с 55,1% до 97,4%, а у Ozon – на 9,8 п.

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