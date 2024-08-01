Захарова сообщила о готовности России к взаимодействию по урегулированию вопроса на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское руководство готово взаимодействовать со всеми, кто стремится к урегулированию украинского конфликта с учетом интересов России и нынешних реалий, пишет газета "Известия".
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