В Нижегородской области остановили работу крупного спиртзавода

Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию крупного спиртзавода в Нижегородской области. Регулятор обвинил предприятие в ненадлежащей утилизации отходов спиртового производства, что привело к загрязнению реки Чугунки и массовой гибели рыбы.
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