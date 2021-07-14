E-News.su

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

Глава земельной комиссии Киевсовета помогал Кличко систематически грабить город | В Киеве украли миллионы на охране транспортных объектов

У мэра Киева Виталия Кличко, погрязшего в коррупционных схемах, команда полностью под стать ему. Одним из верных его соратников, помогающих ему осуществлять распил столичного бюджета является депутат Киевсовета от партии «УДАР» Михаил Терентьев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх