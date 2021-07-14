Глава земельной комиссии Киевсовета помогал Кличко систематически грабить город | В Киеве украли миллионы на охране транспортных объектов

У мэра Киева Виталия Кличко, погрязшего в коррупционных схемах, команда полностью под стать ему. Одним из верных его соратников, помогающих ему осуществлять распил столичного бюджета является депутат Киевсовета от партии «УДАР» Михаил Терентьев.