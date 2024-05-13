Вчерашние стратегии сегодня для успешного завтра

Участники конференции: Дмитрий Тимофеев, руководитель медиа и монетизации «Яндекс Маркет» (модератор); Анна Платова, управляющая по онлайн маркетингу «ВкусВилл»; Оксана Трофимова, директор по маркетингу и рекламе «Самолет»; Наталья Тихонова, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью «Дикси»; Яна Лютаревич, директор по маркетингу divan.