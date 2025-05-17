Военнослужащий группировки «Север» под огнем БПЛА восстановил связь в батальоне

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Военный связист группировки «Север» 128-го отдельного мотострелкового батальона (ОМСБ) с позывным Татарин восстановил поврежденную связь в батальоне во время атаки украинских беспилотников.
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