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Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела ВСУ жителях Шебекино

Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела ВСУ жителях Шебекино

В городе Шебекино в результате обстрела снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека, сообщает 16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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