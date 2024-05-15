Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела ВСУ жителях Шебекино

В городе Шебекино в результате обстрела снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека, сообщает 16 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии