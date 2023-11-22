Определились первые 20 участников основной стадии чемпионата Европы по футболу

Стало известно, какие команды пройдут в основную стадию чемпионата Европы по футболу 2024 года. В ночь на 22 ноября завершился групповой этап отбора, в результате которого выявились 20 команд, получивших прямую квалификацию на турнир.
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