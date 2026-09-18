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На АЭС «Аккую» в Турции началась подготовка к пуску первого энергоблока

На АЭС «Аккую» в Турции началась подготовка к пуску первого энергоблока   На станции стартовали предпусковые наладочные работы автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №1, сообщила пресс-служба «Аккую Нуклеар» (предприятие Росатома).

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