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Киодо: напавший на людей в поезде японец сказал, что подражает злодею из комиксов Джокеру

Киодо: напавший на людей в поезде японец сказал, что подражает злодею из комиксов Джокеру

ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Напавший на людей в экспрессе железнодорожной компании Keio в воскресенье в Японии Кёта Хаттори признался, что подражает суперзлодею Джокеру – заклятому врагу Бэтмена из комиксов, сообщило агентство Киодо.

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