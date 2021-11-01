Киодо: напавший на людей в поезде японец сказал, что подражает злодею из комиксов Джокеру

ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Напавший на людей в экспрессе железнодорожной компании Keio в воскресенье в Японии Кёта Хаттори признался, что подражает суперзлодею Джокеру – заклятому врагу Бэтмена из комиксов, сообщило агентство Киодо.