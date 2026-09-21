Страна и люди
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Страна и люди

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Курсанты Военного университета радиоэлектроники почтили память Дмитрия Донского

Курсанты Военного университета радиоэлектроники почтили память Дмитрия Донского

Военнослужащие и курсанты Военного университета радиоэлектроники приняли участие в божественной литургии, посвященной обретению мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.

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