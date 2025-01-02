Alibaba продет китайскую Sun Art с большой скидкой

Alibaba Group Holding Ltd. согласилась продать свои акции Sun Art Retail Group Ltd. частной инвестиционной компании DCP Capital, избавившись от еще одного актива со скидкой, чтобы сосредоточиться на своем основном онлайн-бизнесе, пишет Bloomberg.
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