В Генеральном штабе ВСУ признались, что проигнорировали просьбу Трампа не бить по НПЗ России.Генштаб Вооруженных сил Украины проигнорировал просьбу американского лидера Дональда Трампа не наносить удары по русским нефтеперерабатывающим заводам.
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