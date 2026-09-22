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Царьград

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«Нанесли удары»: Генштаб ВСУ признался в игнорировании просьбы Трампа

«Нанесли удары»: Генштаб ВСУ признался в игнорировании просьбы Трампа

В Генеральном штабе ВСУ признались, что проигнорировали просьбу Трампа не бить по НПЗ России.Генштаб Вооруженных сил Украины проигнорировал просьбу американского лидера Дональда Трампа не наносить удары по русским нефтеперерабатывающим заводам.

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