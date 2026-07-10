В Гонконге женщина задушила незнакомку, наступившую ей на ногу

Женщина в Гонконге задушила незнакомку из-за того, что та наступила ей на ногу, пишет Mothership. Как пишут СМИ, женщина по фамилии Фун случайно наступила на ногу 50-летней незнакомке в общественном транспорте.
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