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Газета.ру

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В Гонконге женщина задушила незнакомку, наступившую ей на ногу

В Гонконге женщина задушила незнакомку, наступившую ей на ногу

Женщина в Гонконге задушила незнакомку из-за того, что та наступила ей на ногу, пишет Mothership. Как пишут СМИ, женщина по фамилии Фун случайно наступила на ногу 50-летней незнакомке в общественном транспорте.

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