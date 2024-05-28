Ученые рассказали, почему опасно пить сырое молоко

Исследования показали, что употребление такого молока может привести к заболеванию.Ученые обнаружили генетический материал вируса птичьего гриппа H5N1 в молоке, который сохраняется даже после процесса пастеризации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии