Молодой Шарль Луи Наполеон. Пока еще не император

Артиллерийский капитан Луи Наполеон В небольшом цикле статей мы поговорим о невероятной судьбе последнего императора Франции – Наполеона III, племянника великого Бонапарта, когда высокая трагедия порой сменялась с площадным фарсом – и наоборот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии