БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Молодой Шарль Луи Наполеон. Пока еще не император

Молодой Шарль Луи Наполеон. Пока еще не император

Артиллерийский капитан Луи Наполеон В небольшом цикле статей мы поговорим о невероятной судьбе последнего императора Франции – Наполеона III, племянника великого Бонапарта, когда высокая трагедия порой сменялась с площадным фарсом – и наоборот.

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