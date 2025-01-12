«От него штырит, плющит и колбасит» Турбопатриоты требуют закрыть Ельцин Центр. Что там происходит на самом деле?

Ельцин Центр — самый скандальный музей России, ненавидимый российскими турбопатриотами. Вокруг него чуть ли не ежедневно ломаются копья: одни уверены в его вредительской деятельности и призывают скорее его закрыть, ищут и находят в нем гендерно-нейтральные туалеты и бойкотируют выступления критиков российской политической системы, другие указывают на просветительскую миссию центра и не сомневаются, что он должен жить.