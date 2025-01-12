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«От него штырит, плющит и колбасит» Турбопатриоты требуют закрыть Ельцин Центр. Что там происходит на самом деле?

«От него штырит, плющит и колбасит» Турбопатриоты требуют закрыть Ельцин Центр. Что там происходит на самом деле?

Ельцин Центр — самый скандальный музей России, ненавидимый российскими турбопатриотами. Вокруг него чуть ли не ежедневно ломаются копья: одни уверены в его вредительской деятельности и призывают скорее его закрыть, ищут и находят в нем гендерно-нейтральные туалеты и бойкотируют выступления критиков российской политической системы, другие указывают на просветительскую миссию центра и не сомневаются, что он должен жить.

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Комментарии
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Сергей Косторнов
Вот  это    либеральный   пидр  дристанул  в   ретузы  !
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21 час.
Meerflieger
Интересно, сколь годиков этому журнашлюху... В &quot;святые 90-е&quot; на папкиной письке каплей висел ещё, поди...
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17 час.

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