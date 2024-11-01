🌸 Природная аномалия в Крыму: в ноябре зацвела яблоня Фотографии сделаны в окрестностях посёлка Новый Свет под Судаком.
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🌸 Природная аномалия в Крыму: в ноябре зацвела яблоня Фотографии сделаны в окрестностях посёлка Новый Свет под Судаком.