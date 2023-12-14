В новостройках Москвы резко сократилось предложение апартаментов

Предложение апартаментов в новостройках Москвы заметно сократилось. Больше всего показатель упал в районах Коптево (на 89%), Южнопортовый (82,5%) и Соколиная гора (71,9%), сообщили «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».
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