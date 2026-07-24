Мальчик из Белгорода не заметил рану после спасения брата от дрона ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Клим Аношин, который спас своего трехлетнего брата от беспилотника ВСУ во время атаки на Белгород, рассказал, что заметил ранение только после того, как убедился в безопасности родных.
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