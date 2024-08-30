Коллаж Царьграда Специалисты клиники, где после одной и той же процедуры погибли восемь пациентов, не находили себе места, а кто-то неплохо устроился.
Восемь человек умерли после рентгена: Врачи сбежали на СВО?
Комментарии
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Анна Ахметзянова
Главное,после признания их героями(после СВО), чтобы они не возглавили российское здравоохранение....🤔
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1 д.
ЕР
Елена Русская
Безответственность и халатность, может и что то другое
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1 д.
евген dedyukhin
НЕОТВРАТИМОСТЬ!!!!! Иначе. Все. Бесполезно.
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23 час.
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