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Север Пресс

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Власти Ноябрьска отчитались о наличии бензина на местных заправочных станциях

Власти Ноябрьска отчитались о наличии бензина на местных заправочных станциях

На АЗС в Ноябрьске 9 октября можно заправиться всеми видами топлива. В городе есть бензин разных марок и дизельное топливо, сообщили в местной администрации.

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