WD10JMVW с царапиной, восстановление данных для Сергея из Хабаровска. Часть 1

﻿﻿Всем удачи. Сегодня у нас в пользовании диск серии FBLite 2.5" Скорее всего диск роняли, потом его отвезли в местный сервисный центр, диск вскрыли, очень аккуратно вырезали пленку для болтов, совершенно верно, скорее всего даже основной блок поменяли, но диск все равно продолжает работать стучать.