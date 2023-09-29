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WD10JMVW с царапиной, восстановление данных для Сергея из Хабаровска. Часть 1

WD10JMVW с царапиной, восстановление данных для Сергея из Хабаровска. Часть 1

﻿﻿Всем удачи. Сегодня у нас в пользовании диск серии FBLite 2.5" Скорее всего диск роняли, потом его отвезли в местный сервисный центр, диск вскрыли, очень аккуратно вырезали пленку для болтов, совершенно верно, скорее всего даже основной блок поменяли, но диск все равно продолжает работать стучать.

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