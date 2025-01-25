Земельный участок со зданиями бывшего СИЗО в Моршанске оценили в 13,5 млн рублей

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях вновь выставило на торги земельный участок площадью 5,2 тысячи квадратных метров с расположенными на нем объектами недвижимого имущества – комплексом бывшего СИЗО-2 в Моршанске.