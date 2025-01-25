В рамках традиционной акции «Студенческий десант» в Челябинской области полицейские организовали встречу со студентами

Сотрудники кадровой службы УМВД России г. Челябинска в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» провели встречу со студентами выпускных курсов образовательных учреждений, направленную на предоставление полной и достоверной информации о работе полиции и помощи в вопросах профориентации учащимся.