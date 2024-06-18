Кукушка: более 80% россиян не готовы к покупке квартиры без льготной ипотеки

Льготные ипотечные программы дают возможность многим российским гражданам позволить себе приобретение жилья, ведь даже стандартная ипотека является неподъемной для 70% опрошенных, не попадающих под условия специальных программ.
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