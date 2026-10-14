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Аргументы и Факты

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Над Рязанской и Саратовской областями за сутки сбили 91 БПЛА ВСУ

Над Рязанской и Саратовской областями за сутки сбили 91 БПЛА ВСУ

В течение суток, по данным на 18:00 14 октября, дежурные подразделения противовоздушной обороны сбили над Рязанской и Саратовской областями 91 БПЛА ВСУ.

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