Над Рязанской и Саратовской областями за сутки сбили 91 БПЛА ВСУ

В течение суток, по данным на 18:00 14 октября, дежурные подразделения противовоздушной обороны сбили над Рязанской и Саратовской областями 91 БПЛА ВСУ.
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