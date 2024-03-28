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Взрывы прогремели в Житомирской области Украины

Взрывы прогремели в Житомирской области Украины

В Житомирской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщили украинские мониторинговые ресурсы. Взрывы также прогремели в Днепропетровске, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «УНИАН».

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