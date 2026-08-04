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Контрафронт

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Россия: Семь человек погибли и еще 40 получили ранения после сообщений о падении украинского...

Россия: Семь человек погибли и еще 40 получили ранения после сообщений о падении украинского беспилотника на оживленном пляже в Архипо-Осиповке недалеко от черноморского курорта Геленджик, Краснодарский край, 3 августа.

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