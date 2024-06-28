«Грандиозное представление»: выпускница колледжа Екатерина Литвинцева – о своих впечатлениях от «Алых парусов»

В эти минуты на Дворцовой площади проходит самое главное торжество для всех выпускников В 2024 году колледж межрегионального Центра Реабилитации лиц с проблемами слуха с красным дипломом окончила Екатерина Литвинцева.
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