Аналитики заявили, что средняя стоимость организации свадьбы в России этим летом составляет 300 тысяч рублей

Аналитики рассмотрели задания, связанные со свадебной тематикой, в период с мая по июль текущего года и выяснили, в какую сумму этим летом обходится организация свадьбы на тридцать человек.
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