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Заноза

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Переговоры Трампа и Путина по Украине: четыре сценария от Neue Zürcher Zeitung

Переговоры Трампа и Путина по Украине: четыре сценария от Neue Zürcher Zeitung

Neue Zürcher Zeitung задается вопросом: смогут ли Трамп и его спецпосланник Келлог принести мир на Украину? «Едва ли найдется другой внешнеполитический вопрос, который Дональд Трамп так часто упоминал во время президентской избирательной кампании, как Украина.

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Комментарии
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Иван Агеев
Не надо гадать, Путин ясно сказал, что переговоры возможны только на условиях России
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9 час.
Семен Демин
Второй вариант, пожалуй, самый вероятный.
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7 час.

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