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Захарова: Россия не удивлена защитой Германией Израиля от обвинений в геноциде

Захарова: Россия не удивлена защитой Германией Израиля от обвинений в геноциде

Москва не удивлена защитой Германией Израиля от обвинений в геноциде. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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Natalia Ivanova
Демокрафические потери за вторую мировую войну в СССР  СОСТАВИЛИ 39 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. И ГЕРМАНИЯ НЕ ПРИЗНАЛА ГЕНОЦИД. Так что какой геноцид в Газе от Израиловки? Для рептилоидов уничтожение людей в порядке вещей.
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