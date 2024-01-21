Захарова: Россия не удивлена защитой Германией Израиля от обвинений в геноциде

Natalia Ivanova

Демокрафические потери за вторую мировую войну в СССР СОСТАВИЛИ 39 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. И ГЕРМАНИЯ НЕ ПРИЗНАЛА ГЕНОЦИД. Так что какой геноцид в Газе от Израиловки? Для рептилоидов уничтожение людей в порядке вещей.