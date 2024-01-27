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Роберт Фицо заявил о желании поддерживать нормальные отношения с Россией и с Украиной

Роберт Фицо заявил о желании поддерживать нормальные отношения с Россией и с Украиной

Роберт Фицо выразил намерение развивать дружеские отношения с Украиной и с Россией. После встречи с украинским коллегой премьер-министр Словакии заявил о поддержке программы Европейского союза о выделении 50 миллиардов евро Украине.

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