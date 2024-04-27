Выставка «Россия» на ВДНХ – личное впечатление

Давно уже собирался посетить выставку «Россия» и вот, наконец, выбрался. Почти шесть часов осмотра экспозиции – не скажу что прямо дотошно, но, думаю, этого более-менее достаточно, чтобы позволить себе выделить сильные и слабые стороны этого мероприятия.