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Военное обозрение

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Выставка «Россия» на ВДНХ – личное впечатление

Выставка «Россия» на ВДНХ – личное впечатление

Давно уже собирался посетить выставку «Россия» и вот, наконец, выбрался. Почти шесть часов осмотра экспозиции – не скажу что прямо дотошно, но, думаю, этого более-менее достаточно, чтобы позволить себе выделить сильные и слабые стороны этого мероприятия.

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