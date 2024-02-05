НАТО заманивает Армению новой программой: Цель одна — удар по России

Хавьер Коломина рассказал, как за последние несколько лет изменились отношения между Североатлантическим альянсом и властями АрменииАгентство "Арменпресс" опубликовало интервью со специальным представителем НАТО на Южном Кавказе.
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